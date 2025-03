Is revelatie een nieuwe Evenepoel of Pogacar? Tom Boonen velt zijn oordeel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ploegleiders en ook renners van Soudal Quick-Step noemen Paul Magnier allemaal een nieuwe Tom Boonen. Wat vindt hij zelf van die vergelijking?

De tweede plaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad en de Ename Samyn Classic doet Soudal Quick-Step opnieuw dromen van gouden jaren in het klassieke voorjaar. Is er eindelijk een opvolger gevonden voor Tom Boonen?

De 20-jarige Magnier wordt door ploegleiders zoals Wilfried Peeters en Iljo Keisse en ook renners zoals Yves Lampaert al de nieuwe Boonen genoemd. Al vindt Michel Wuyts dat de ploeg daarmee te veel druk legt op Magnier.

Boonen ziet grote toekomst voor Magnier

Wat vindt Boonen nu zelf van Magnier? "Ik heb Magnier nog maar afgelopen weekend voor het eerst echt bezig gezien", geeft Boonen toe bij Wielerclub Wattage. "Hij reed voorzichtig en probeerde de beslissing zelf nog niet door te voeren."

"Ik denk dus dat er een goede kop op staat", denkt Boonen wel. Van de jonge Pogacar en de jonge Evenepoel werd ook snel gezegd dat het toppers zouden worden. "Ik denk dat Magnier dat ook kan worden", zegt Boonen.

"Maar ik zou hem dit voorjaar wel nog enkele keren willen zien flitsen." Magnier staat onder meer op de startlijst van Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Daarnaast rijdt hij ook de Giro dit jaar.