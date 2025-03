Kan Pogacar wel verliezen in de Strade Bianche? Bakelants ziet maar één manier

Wie of wat houdt Tadej Pogacar van een derde zege in de Strade Bianche? Jan Bakelants ziet toch één manier waarop de wereldkampioen niet als eerste over de streep zou komen in Sienna.

Vorig jaar keken we nog vreemd op toen Tadej Pogacar op 80 kilometer van de streep versnelde in de Strade Bianche? Zou hij nu echt een solo van bijna twee uur uit zijn benen schudden in zijn eerste koers van het seizoen? Ja, was het antwoord. Het was het begin van een bijzonder dominant seizoen, met op het WK zelfs een aanval van 100 kilometer en een solo van 50 kilometer. Iedereen verwacht dat Pogacar zaterdag in de Strade Bianche weer van ver zal aanvallen. "Ik verwacht dat Pogacar wel op een kilometer of 90 à 80 voor de streep zal vertrekken. Hij zal opnieuw het kunstje van vorig jaar wel gaan herhalen", zegt Dirk De Wolf zonder verpinken bij Wielerclub Wattage. Kan enkel pech Pogacar nekken in de Strade Bianche? Jan Bakelants spreekt echter nog altijd graag met twee woorden. "Het is toch een koers die twee gezichten kent. Op de mooie gravelwegen speelt de factor pech toch een grote rol en ook Tadej moet daar rekening mee houden." "Mocht hij op een slecht moment pech krijgen, kan ook zijn koers zomaar een stuk lastiger worden." Al kan dat voor Pogacar ook een reden zijn om van ver aan te vallen zodat hij de ploegwagen dicht bij zich heeft als hij pech heeft.