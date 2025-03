Michel Wuyts raakt gevoelige snaar over gezin Van Aert: "Naar mijn gevoel té veel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft graag zijn familie rond zich tijdens wedstrijden. Volgens Michel Wuyts soms zelfs iets té veel.

Zonen George en Jerome en vrouw Sarah zijn vaak niet weg te denken bij een wedstrijd waar Wout van Aert aan de start staat. Onlangs waren ze ook aanwezig tijdens de Ronde van de Algarve in Portugal.

Ook vorig jaar tijdens de Vuelta was het gezin van Van Aert soms aanwezig. En dat zorgde ook voor mooie momenten, zo onthulde Van Aert onlangs dat hij zijn mooiste moment van 2024 beleefde door de aanwezigheid van vrouw van kinderen in de tiende rit van de Vuelta.

Is gezin Van Aert te veel aanwezig op de koers?

Maar volgens Michel Wuyts blijven de vrouw en kinderen van Van Aert ook tijdens de koers in zijn hoofd rondspelen. "Soms zoeken renners na hun 30ste de grens niet meer op, ook omdat ze kinderen hebben", zegt hij bij Wuyts&Vlaeminck.

"Dat zij meegaan in een wedstrijd zoals in De Ronde van de Algarve, in hetzelfde hotel vertoeven, ’s ochtends samen aan de ontbijttafel en ’s avond ook nog wat met papa willen spelen. Heeft dat een invloed op zijn cognitieve herstel?"

"Hij is graag omringd door zijn familie, naar mijn gevoel soms zelfs iets té veel", stelt Wuyts. Bij grote afspraken zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zien we hen dan weer niet, daar lijkt Van Aert zich dan wel te willen afzonderen.