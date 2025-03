Boonen, Bakelants & co wijzen schuldigen aan in vernietigende analyse: "Kleinste kinderen van de kleuterklas" en "Wat komen ze doen?"

Het kon niet anders of er moest een vernietigende analyse aan te pas komen. Boonen, Bakelants, De Wolf en Uytterhoeven stelden op dat vlak niet teleur.

Ze waren in Wielerclub Wattage snoeihard voor de gebeurtenissen in de Omloop voor vrouwen, die door Lotte Claes gewonnen werd nadat het peloton niet de verantwoordelijkheid nam om de kloof met de kopgroep te dichten. Vooral de teams van Vollering en Wiebes worden in het vizier genomen. "Dat zijn de kleinste kinderen in de kleuterklas. Maar ook Movistar: wat komen die daar eigenlijk doen? Blijf dan in Spanje", vindt Bakelants.

"Van betaalde topsporters neem je aan dat ze de basisprincipes van de koers onder de knie hebben", heeft Boonen er ook met grote ogen naar gekeken. Uytterhoeven is dan weer streng voor de ploegleiders. "Stam en Boom zijn toch de schuldigen?" Bakelants vreest dat het zo moeilijk wordt om nog positief te doen over het vrouwenwielrennen. "Een evaluatie dringt zich op."

Boonen legt eindverantwoordelijkheid bij rensters

"Als vroeger in een kermiskoers het peloton niet wou rijden, kregen wij boegeroep over ons heen", maakt Boonen de vergelijking. "Gaan mensen langs de kant blijven staan om een peloton aan 28 kilometer per uur voorbij te zien rijden? De eindverantwoordelijkheid ligt bij de coureurs. Of ik mijn ploegleider overrulede? Constant."

"Als Kopecky meerijdt, dan rijden ze wél", is Dirk De Wolf zeker van zijn zaak. Blijkbaar voelen de andere toppers zich te weinig leidinggevend figuur. Ook de 'sprint' tussen Claes en Nerlo was de moeite. "Dat meisje is beginnen sprinten aan de kerk in Meerbeke, die ongeveer anderhalve kilometer van de aankomst ligt", zegt De Wolf over het manoeuvre van de Poolse.

Lotte Claes toch maar mooi gewonnen

"Ik had de tranen in mijn ogen. Er zijn 10-jarigen die het technisch beter doen", kon Boonen het amper geloven. De analisten benadrukt wel dat dit alles de rekening van Lotte Claes niet maakt. "Lotte heeft vorig jaar ook een goede Tour gereden en kan een stukje fietsen", weet De Wolf.