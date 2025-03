Jan Bakelants deelt een ongelooflijk straf verhaal over Belgische wielrenner

Jan Bakelants wordt steeds beter in het vertellen van ongelooflijke straffe verhalen. Zijn meest recente anekdote gaat over een Belgische wielrenner.

In de podcast Wielerclub Wattage vertellen de gasten altijd een opmerkelijk verhaal en dan moet het publiek raden of het waar is of niet. In de meest recente aflevering heeft de oud-renner alleszins iets verklapt dat waargebeurd is. Hij heeft het immers met eigen ogen gezien, toen hij met Dylan Teuns aan het trainen was in Livigno.

"Ik vertelde Dylan dat ik een fascinatie heb voor graafkranen en dat ik er altijd al van gedroomd heb om daar eens mee te werken." Het antwoord van Teuns verraste Bakelants enorm. "Je weet toch dat de sleutels van dat soort voertuigen altijd in een bakje achteraan liggen. En dat ze dat bakje niet op slot doen", aldus de renner van Cofidis.

Bakelants dacht dat Teuns aan het zwanzen was

Bakelants dacht dat Teuns aan het zwanzen was maar niets bleek minder waar. Teuns was overtuigd van zijn gelijk. "Jawel. En ik zal eens bewijzen dat ik daar goed mee kan werken." De training waar ze aan bezig waren, was plots een verre gedachte. Even stoer doen tijdens een intermezzo, dat moet kunnen. U kan al raden wat er toen gebeurde.

"Dylan trok achteraan de graafkraan een klepje open waarin de sleutels effectief lagen", kon Bakelants zijn ogen amper geloven. Teuns aarzelde niet om zich vervolgens even baas van de machine te wanen. "Dylan is in de grijpkraan gekropen en begon daar manoeuvres mee uit te voeren." Teuns heeft dus nog altijd een toekomst in de bouw, moest hij het wielrennen vaarwel zeggen.

Kwajongensstreek van Teuns

Dat zal wel nog niet meteen gebeuren. Uiteindelijk was het slechts een kwajongensstreek van de 33-jarige wielrenner.