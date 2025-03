Patrick Lefevere is bikkelhard en verwijst ook naar Van Aert en Van der Poel: "Wat bezielt ze?"

Patrick Lefevere is een man die zelden een blad voor de mond neemt. En dat is ook deze week niet anders - ondanks een kleine episode in het ziekenhuis. Hij is heel kritisch voor het parcours van de Strade Bianche.

Patrick Lefevere was in den beginne geen grote fan van de Strade Bianche, maar gaandeweg leerde hij de koers wel enorm appreciëren. Toch is hij ondertussen alweer kritischer aan het worden.

Te veel van het goede?

De nieuwe lussen en de extra klimkilometers over onverharde wegen gaan er bij Lefevere maar moeilijk in. Is het stilaan teveel geworden? Als het van de gewezen sterke man van Quick-Step afhangt in ieder geval wel.

"Er zijn nu zestien sectoren met onverharde wegen, goed voor 81,7 kilometer in totaal. Sorry, dit heeft voor mij niks meer met Strade Bianche te maken. Ze slaan volledig de bal mis", aldus Lefevere in zijn column voor Het Nieuwsblad.

Schitterende beelden

“Met de beste wil van de wereld: ik snap niet wat de organisatoren bezielt. De Strade in zijn oorspronkelijke vorm zit zo goed in elkaar: schitterende beelden van bestofte renners tussen de cipressen, op een parcours dat klassieke types en kasseirenners min of meer gelijke kansen gaf."

"Waarom iets proberen te herstellen dat niet kapot is? Van der Poel, Van Aert en co. doen niet mee. Vind je het raar in een wedstrijd met bijna vierduizend hoogtemeters in 213 kilometer?”