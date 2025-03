Kiest Visma-Lease a Bike voor Vingegaard of voor de verrassende optie Jorgenson? Eerste indicatie mogelijk al bekend

Matteo Jorgenson of Jonas Vingegaard? Met dat dilemma zitten ze bij Visma-Lease a Bike opgescheept. Slechts één van hen kan zich echt ontpoppen tot kopman in Parijs-Nice.

Ze zijn met een gedeeld kopmanschap begonnen in Parijs-Nice maar dat kan natuurlijk niet zo blijven in de loop van die wedstrijd. Als het nu pakweg om de Tour de France ging, zou Visma-Lease a Bike uiteraard alles op Vingegaard zetten. Nu gaat het om Parijs-Nice. Dat is een belangrijke rittenkoers, maar het blijft een wedstrijd vrij vroeg op het seizoen.

Het zou kunnen dat Vingegaard nog niet de vorm heeft om iedereen naar huis te rijden, maar laat ons toch maar heel voorzichtig zijn in het inschatten van zijn conditie. In elk geval heeft zijn ploegmaat niet stilgezeten in de openingsetappe van Parijs-Nice. Matteo Jorgenson is er bij een tussensprint in geslaagd om bonificatieseconden te pakken.

Plannetje Jorgenson uitgevoerd

"Op de klim vind ik wel het wiel van iemand en dan sprint ik gewoon", had Jorgenson voor aanvang van de etappe gezegd in de ploegbus. Dat blijkt uit beelden die Visma-Lease a Bike heeft vrijgegeven. Jorgenson moest enkel een man van UAE voor zich dulden. De Amerikaan verzekerde zich dus wel van vier bonificatieseconden die in het klassement van pas zullen komen.

"Net als vorig jaar wist Matteo meteen enkele bonificatieseconden te nemen in de openingsrit", stelt ook ploegleider Grischa Niermann vast. "Dat was opnieuw een klein doel van ons". Dan is de conclusie dat ze bij de ploeg geslaagd zijn in hun opzet. Is dit dan een eerste indicatie van het mogelijk voortrekken van Matteo Jorgenson?

Jorgenson meteen in de top 5

Zo ver willen we het zeker niet drijven. Het is wel een feit dat Jorgenson zal kunnen uitspelen dat hij vanaf dag 1 in de top vijf van het klassement staat.