Van der Poel staat niet te kijken van Pogacar en rakelt ervaring op waarbij het duimen en vingers aflikken was: "Niet meer zoals toen"

Mathieu van der Poel is stilaan klaar voor zijn volgende opdracht: de Tirreno. Dan komt de ervaring van een eerdere deelname naar boven. In 2021 zorgde Mathieu samen met Wout en Pogacar dat de wielerfan haast elke dag kon smullen van spetterend vuurwerk.

Op de persconferentie van de RCS werd ook de Strade Bianche even aangehaald. "Ik heb wel wat replays gezien. Het was een straf nummer, maar de tijd dat ik nog verschiet van iets dat Pogacar doet is voorbij." Van der Poel zag die laatste overigens ook goed wegkomen. "Bij zijn valpartij kwam dat paaltje in de berm wel erg dichtbij."

Zelf staat Van der Poel niet te trappelen om snel opnieuw zijn opwachting te maken in de Strade. "Het is een mooie wedstrijd waar ik mooie herinneringen aan heb, maar het is ondertussen een klimkoers geworden. De Strade niet rijden was voor mij geen moeilijke beslissing. Ik had het lastiger met het missen van het Vlaamse openingsweekend."

Zalige Tirreno-Adriatico in 2021

Geen van beiden stond op zijn programma, de Tirreno wél. Logisch dat zijn deelname in Italië bestempeld wordt als de 'grote terugkeer'. Iedereen herinnert zich nog wel hoe Van der Poel, Van Aert en Pogacar de tenen uitkuisten om elkaar in verschillende ritten het vuur aan de schenen te leggen in 2021. Wat een zalige editie was dat.

"Het is één van de leukste rittenkoersen die ik ooit heb gereden", is ook Van der Poel het nog niet vergeten. "Het parcours leende zich ertoe om zo te koersen. Achteraf is wel gebleken dat we daar allemaal onze beste benen voor het voorjaar vergooid hebben." Het hoeft voor Van der Poel dus niet opnieuw zo'n extreme bedoening te worden.

Van der Poel wil nog procentjes winnen

"Ik hoop nog eens over de limiet te gaan, maar niet elke dag zoals toen. Ik probeer nog wel de laatste procentjes te winnen voor Milaan-San Remo", besluit Van der Poel.