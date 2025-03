🎥 Er staat geen maat op Tim Merlier in Parijs-Nice: "Al was dat wel bijzonder vervelend"

Tim Merlier heeft in Parijs-Nice nog eens zijn klasse getoond. In de tweede massasprint op rij was de leider in het klassement opnieuw veruit de snelste.

Dat Tim Merlier de snelste is in deze Parijs-Nice, heeft de Europese kampioen nog eens bewezen. Net als in de eerste etappe werd er ook in de tweede etappe gesprint voor deze zege, dit keer in Bellegarde.

Vroege vluchter Jonas Abrahamsen werd op iets minder dan drie kilometer gegrepen en dus werd alles klaargemaakt voor een nieuwe massasprint. Van Lerberghe deed het voorbereidende werk, Merlier maakte het opnieuw makkelijk af.

Merlier zal zich deze zege nog lang herinneren

Merlier had zelfs nog even tijd om achterom te kijken voor hij zijn zesde zege van het seizoen kon vieren. "Deze overwinning ga ik me zeker en vast nog lang herinneren. Het is, volgens mij, de eerste keer in mijn carrière dat ik een rit win in een leiderstrui."

"Onze ploeg moest alleen de koers controleren, tot Lidl-Trek toch een handje toestak. En het was ook vervelend, want de vluchters waren wat met ons aan het spelen. En Abrahamsen was ook heel sterk, maar de ploeg leverde weer uitstekend werk.

Merlier verstevigde met zijn tweede zege zijn leidersplaats en mag dinsdag ook in de ploegentijdrit starten in het geel. "Of ik hoop dan ook nog het geel te dragen? Ik ga het proberen, maar het zal moeilijk worden."