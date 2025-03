Cian Uijtdebroeks zegt waarom hij ondanks 65ste plaats in tijdrit toch bijzonder tevreden is

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Filippo Ganna heeft de concurrentie weggeblazen in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. Cian Uijtdebroeks eindigde opnieuw ver in de achtergrond.

Vorig jaar moest Filippo Ganna de overwinning in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico nog laten aan de Spanjaard Juan Ayuso met één seconde. De Italiaan nam dit jaar revanche door met 23 seconden te winnen voor Ayuso.

Voor Cian Uijtdebroeks was in de tijdrit van 11,5 kilometer zaak om zo weinig mogelijk tijd te verliezen op zijn concurrenten voor het eindklassement. De Belg van Visma-Lease a Bike eindigde uiteindelijk als 65ste op 1'13" van Ganna.

Uijtdebroeks tevreden met uitslag en gevoel in tijdrit

Met dat resultaat was Uijtdebroeks uiteindelijk wel tevreden. "Het was natuurlijk een korte en explosieve tijdrit, maar bij de ploeg zeggen ze toch dat het goed was. Ik voel mij ook goed, er zat kracht op", zei Uijtdebroeks bij Sporza.

De rugproblemen die Uijtdebroeks parten speelden tijdens de Vuelta vorig jaar, lijken definitief van de baan te zijn. "Dat ging goed vandaag, ook in de vorige wedstrijden had ik er geen last meer van. Ik kan pijnvrij fietsen."

In deze Tirreno-Adriatico heeft Uijtdebroeks een vrije rol, hij mikt vooral op een goed resultaat in de vijfde en de zesde etappe. Vooral de zesde etappe met aankomst op Frontignano 7.6km aan gemiddeld 7.9% belooft pittig te worden.