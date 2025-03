José De Cauwer verandert helemaal van mening over toprenner: "Let er maar op..."

Jonas Vingegaard heeft een wat mysterieuze persoonlijkheid en staat ook niet graag in de schijnwerpers. Dat zorgt ervoor dat Vingegaard niet de populairste is, dat was ook zo bij José De Cauwer.

Ondanks dat hij een van de beste renners ter wereld is, trekt Jonas Vingegaard zich het liefst terug in zijn thuisdorp in Denemarken. Dat maakt dat de Deen altijd een soort enigma is gebleven.

De Deen krijgt in Vlaanderen soms ook kritiek, omdat Wout van Aert zich soms moet opofferen voor Vingegaard. En omdat Vingegaard in de Tour niet altijd meteen een wederdienst doet voor Van Aert.

De Cauwer helemaal gedraaid over Vingegaard

Ook voor José De Cauwer was Jonas Vingegaard iemand die hij niet goed kende. Onlangs ging De Cauwer Vingegaard interviewen en ook hij heeft zijn kar nu helemaal gekeerd over wat hij vindt van de Deen.

“Je kan een bepaald idee hebben over iemand… Tot je die persoon ontmoet. Let er maar op tijdens het commentaar bij Parijs-Nice. Onbewust zal ik vanaf nu heel anders over hem praten”, zegt De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

Of het beeld over Vingegaard ook in Vlaanderen zal veranderen, dat valt maar af te wachten. Vooral omdat de Deen ook bijna nooit in België koerst, de laatste keer was in 2022 in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.