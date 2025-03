José De Cauwer vreest dat de droom over Tadej Pogacar voorbij is: "Jammer genoeg wel"

Komt Tadej Pogacar dit jaar aan de start in Parijs-Roubaix? Na zijn zware val in Strade Bianche lijken die kansen alvast stevig geslonken te zijn, denkt José De Cauwer.

Sinds zijn verkenning van Parijs-Roubaix begin februari, draaide de geruchtenmolen over een deelname van Tadej Pogacar op volle toeren. De wereldkampioen zette de deur ook zelf op een kier door zijn deelname niet te ontkennen.

"De kans is groot dat ik in de nabije toekomst aan de start zal staan. Ik kan nog niet zeggen of dat dit jaar al is of pas volgend jaar", zei Pogacar onlangs bij RMC Sport. "Maar het kan dus dat ik dit jaar al meedoe. Als de vorm goed is, waarom niet?"

Geen Parijs-Roubaix voor Pogacar?

De reden waarom Pogacar wellicht niet aan de start zal komen is zijn zware valpartij in de Strade Bianche afgelopen zaterdag. Bij UAE Team Emirates-XRG vrezen ze dat Pogacar zijn Tour kan hypothekeren op de kasseien.

Ook José De Cauwer vreest daarvoor. "Jammer genoeg wel. Ik weet dat hij kan sturen en ik zou willen dat hij meerijdt. Maar Pogacars hoofddoel ligt bij de Ronde van Frankrijk. Hij is iemand die vijf keer de Tour wil winnen", zegt hij bij Sporza.

"Stel dat je zwaar valt in Roubaix..." Twee jaar geleden viel Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik en brak daarbij zijn pols. De Sloveen haalde de start van de Tour, maar kraakte in de derde week en werd tweede op meer dan zeven minuten van Vingegaard.