Sep Vanmarcke niet opgezet met wat hij ziet bij ritzege van Tim Merlier: "Kan absoluut niet"

Niet alleen kleinere organisaties en koersen hebben het moeilijk met veiligheid, maar ook grotere wedstrijden zoals Parijs-Nice. Sep Vanmarcke zag in de tweede etappe is wat niet door de beugel kan.

In de straten van Bellegarde sprintte Tim Merlier met overmacht naar zijn tweede etappezege in Parijs-Nice. Als bij wonder werd er niet zwaar gevallen in de laatste 500 meter, al was het enkele keren bijzonder nipt.

Sep Vanmarcke was bijzonder streng voor de organisatie wat de nadarhekken betreft in de laatste 500 meter. Die stonden niet in een rechte lijn en versmalden op bepaalde vlakken het wegdek waardoor renners in de remmen moesten of uitwijken.

Vanmarcke streng voor ASO

"Dit kan absoluut niet. Die finish die zo versmalt, dat moeten ze toch echt gaan herbekijken. Er wordt verwacht dat de renners rechtdoor sprinten...", begon co-commentator Vanmarcke zijn betoog bij Sporza.

"Voor een wedstrijd van hoog niveau als Parijs-Nice kan dit absoluut niet. Die weg moet gewoon rechtdoor lopen. We spreken alsmaar over de veiligheid van de renners en wijzen dan vaak naar de kleinere organisatoren."

"Maar als de grootste organisator van de grootste wedstrijden ter wereld (ASO, nvdr.) deze fouten maakt, dat kan gewoon niet", zei Vanmarcke nog. Maar omdat er niet gevallen werd, zal het wellicht geen gevolgen hebben.