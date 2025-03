Van der Poel en Pogacar zijn gewaarschuwd: oude bekende geeft visitekaartje af voor Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zullen opnieuw de topfavorieten zijn voor Milaan-Sanremo. Toch zullen ze ook rekening moeten houden met een andere concurrent.

Tadej Pogacar zal in Milaan-Sanremo opnieuw jacht maken op zijn eerste zege, ondanks zijn zware val in de Strade Bianche. Mathieu van der Poel wil dan weer voor een tweede keer winnen na zijn eerste zege in 2023.

Toch zullen Pogacar en Van der Poel niet alleen favoriet zijn in Milaan-Sanremo. Ook Filippo Ganna zal bovenaan de lijstjes staan. De Italiaan gaf in Tirreno-Adriatico een visitekaartje af met een duidelijke zege in de openingstijdrit.

Ganna opnieuw klaar voor Milaan-Sanremo

Dat deed Ganna ook in 2023, toen hij ook met grote voorsprong de tijdrit won in Tirreno-Adriatico. In Milaan-Sanremo volgde de Italiaan toen ook verrassend Pogacar, Van Aert en Van der Poel op de Poggio. Ganna klopte Van Aert en Pogacar in de sprint om plek twee.

Ganna lijkt nu opnieuw in topvorm te zijn om in Milaan-Sanremo te strijden tegen Van der Poel en Pogacar. De Italiaan denkt daar ook al aan. "Ik sta op in de ochtend, met het idee om die anderen te verslaan", zei hij bij In de Leiderstrui.

Vorig jaar moest Ganna tevreden zijn met een 40ste plaats in Milaan-Sanremo. De Italiaan zat vooraan op de top van de Poggio, maar kreeg in de afdaling een schakelprobleem. Een goede uitslag mocht hij daardoor vergeten.

