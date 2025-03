Lovende woorden voor concurrent na valpartij Pogacar: "Dat is het verschil met een 'gewone' renner"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar won afgelopen weekend de Strade Bianche. Nochtans kwam de Sloveen stevig ten val.

Tadej Pogacar won de Strade Bianche, Thomas Pidcock verzilverde de tweede plek. De Brit had op voorhand duidelijk aangegeven dat hij kwam om te winnen.

Een fantastische ingesteldheid, zo oordeelt ook Marc Sergeant in Het Nieuwsblad. “Maar waar je voor mij de allerbeste Pidcock zag: bij de val van Pogacar”, vertelt hij aan de krant.

De val van Pogacar was volgens de analist duidelijk zijn eigen schuld. “Het moet haast nonchalance geweest zijn. Pogacar reed op kop en kon volledig zijn eigen lijn kiezen. Normaal snij je die bocht dan uiterst rechts aan om dan links naar binnen te komen. Maar hij zat in het midden van de weg. Fout.”

Op dat moment werd het verschil tussen Pidcock en Swift, die achter de Sloveen reden, heel erg goed duidelijk. En dat toont ook de klasse van Pidcock.

“Pidcock zit wel rechts, geeft geen kik, remt niet, wijkt niet van zijn lijn af en neemt de bocht perfect. Terwijl Swift wel begint te panikeren, het allemaal even niet meer weet en zelf in de problemen komt. Dat is het verschil tussen een renner met fantastische stuurmanskunsten en een ‘gewone’ renner”, besluit Sergeant.