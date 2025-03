Mathieu van der Poel zal voortaan een veel meer kleurrijke indruk maken in de Tirreno-Adriatico

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel geeft de koers meestal wel kleur maar zal dat in de Tirreno-Adriatico vanaf nu ook doen met zijn fiets. De rest van de rittenkoers werkt hij immers af op een heel speciale fiets.

We zijn ondertussen al eventjes gewend om Mathieu van der Poel in het wegwielrennen te zien vlammen op zijn witte Canyon-fiets. Maandag reed hij nog de openingstijdrit van de Tirreno-Adriatico op een witte tijdritfiets. Bij de omschakeling naar ritten in lijn zal hij die inruilen voor een fiets met een onwaarschijnlijk kleurenpalet dat hem de nodige belangstelling zal opleveren.

De nieuwe custom Canyon Aeroad CFR is afgewerkt met een ontwerp van de Milanese kunstenares Elena Salmistraro. Licht paars, licht groen, appelblauwzeegroen, licht blauw, geel en dan nog wat donkerrode accenten: het zit er allemaal in. Van der Poel zal dus zeker opvallen, naast het feit dat hij ook nog eens met rugnummer 1 rondrijdt.

Fiets Van der Poel straalt moderniteit en plezier uit

Canyon heeft in een persbericht bekendgemaakt dat Van der Poel vanaf dinsdag op deze speciale fiets zal rijden in de Tirreno. "Het ontwerp van Salmistraro bevat felle, gedurfde vingeradrukken van kleur in een caleidoscopisch kleurenpalet wat zorgt voor een perfecte combinatie van moderniteit en plezier", pakt de fietsleverancier uit met een aparte omschrijving.

"Het ontwerp is ook ideaal om de aandacht te trekken, wat de reden zou kunnen zijn dat het door Van der Poel werd gekozen voor deze Tirreno-Adriatico", wordt er nog aan toegevoegd. Ze houden bij Canyon dus van een stukje mysterie maar verklappen wel dat Van der Poel zelf heeft mogen kiezen. De ex-wereldkampioen is dus wel fan.

Tikkeltje extra motivatie voor Van der Poel

Het kan hem misschien nog een tikkeltje meer motivatie geven om in deze Tirreno uit te pakken met enkele knalprestaties.