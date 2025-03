Michel Wuyts twijfelt nu al niet meer en zegt welke koers Mathieu van der Poel zeker zal winnen

Het wielerjaar is ondertussen al stevig op gang getrapt. Het is duidelijk dat er enkele renners in wel heel goede doen zijn.

Tadej Pogacar pakte de bloemen in de Strade Bianche, maar voor analist Michel Wuyts was er iets veel belangrijkers dat hij gezien heeft: de zege van Mathieu van der Poel. Vroeger dan voorzien stond de Nederlander aan de start van een koers en hij pakte meteen uit. Van der Poel won Le Samyn op indrukwekkende wijze en in de Tirreno-Adriatico wil hij zijn vorm verder aanscherpen. De Tirreno-Adriatico biedt enkele etappes die Van der Poel kan winnen, al ligt het accent nu volledig op Milaan-Sanremo. Voor Wuyts is het helemaal duidelijk. Etappe drie en vijf zijn ideaal voor hem. “Op die eerste dag heb je nog een verlengstuk en bij de tweede dag zit er nog een stuk afdaling in. Dat zijn etappes die hij moet aankunnen. Laat zeggen dat het twee keer gaat om een verlengde Poggio”, klinkt het in de podcast Wuyts & Vlaeminck. “Dat lijkt me voor hem een uitstekende oefening voor Milaan-Sanremo, die hij overigens gaat winnen. Dat durf ik nu al te noteren. Zet er ook maar bij dat het een makkie wordt.”