Op z'n Italiaans! Ganna steekt zich weg achter bijgeloof en... heroïsche overwinning van landgenoot

Filippo Ganna won maandag de tijdrit in de Tirreno-Adriatico. Op typisch Italiaanse wijze kijkt hij vol bijgeloof uit naar zijn hoofddoel van dit voorjaar.

De overwinning in de tijdrit deed enorm veel deugd voor Filippo Ganna. Typisch Italiaans is dan weer het grote belang dat hij hecht aan zijn dikke bruine baard.

“Ik word er in de ploeg een beetje mee uitgelachen, maar als het zulke goede resultaten oplevert, laat ik mijn baard misschien nog even groeien”, zegt Ganna aan Het Laatste Nieuws.

En nog even, dat is toch zeker tot 22 maart, want dan staat Milaan-Sanremo op de agenda. Ook al lijkt Mathieu van der Poel de grootste kandidaat om deze klassieker te winnen, toch gelooft Ganna in zijn kansen.

“Ik droom al van deze koers sinds ik acht jaar was, en herinner mij hoe ik op de zaterdag van Milaan-Sanremo onder een warm dekentje - in maart kan het nog erg koud zijn in Piemonte - in de zetel lag en met open mond naar de televisie keek”, vertelde de Italiaan in het verleden.

“Milaan-Sanremo telt geen steile muurtjes, kasseistroken of lange cols. Het heeft die obstakels niet nodig, de naam is voldoende. Het smaakt naar Italië, naar geschiedenis. Het is een wedstrijd die op zichzelf staat en een hele carrière waard kan zijn.”

In 2023 werd hij al eens tweede, maar nu moet hij beter doen, met Pogacar en Van der Poel erbij. “Ik kan niet tegen hen winnen in de sprint en hen allicht ook niet volgen op de Poggio. Ik moet rekenen op carpe diem, het juiste moment kiezen, bijvoorbeeld met een eindschot op de vlakke slotkilometers, zoals Cancellara lukte in 2008.”