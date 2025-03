Performance manager van concurrerend team krijgt opmerkelijk groen licht: onduidelijk wat dit betekent voor Wout van Aert

Er is een opmerkelijke verschuiving aan de gang, met mogelijke gevolgen voor Wout van Aert. Toch is het geen nieuws over Visma-Lease a Bike maar wel over Red Bull-BORA-hansgrohe.

Dan Lorang, momenteel performance manager bij Red Bull-BORA-hansgrohe, zal in 2026 Red Bull-atleten in het algemeen coachen. Dan zal hij dus niet enkel meer verbonden zijn aan deze ploeg en aan het wielrennen. Hij zal nog altijd wel renners van Red Bull-BORA-hansgrohe coachen maar kan in theorie ook renners van andere teams begeleiden die een partnership hebben met Red Bull.

Dan komen Wout van Aert en Tom Pidcock in de eerste plaats in beeld. Zij koersen het hele jaar door met een helm van Red Bull. Het is nog onduidelijk of ook zij op de diensten van Dan Lorang beroep zullen kunnen doen. Het zou toch wel heel straf zijn dat een trainer van één van de grootste wielerploegen plots ook kan samenwerken met belangrijke concurrenten van diezelfde ploeg.

Lorang blijft met Red Bull-BORA samenwerken

Het is dus nog afwachten wat de modaliteiten worden, maar de betrokkenheid van Red Bull in de sportwereld is duidelijk een breed verhaal. "Synergieën zijn geen eenrichtingsverkeer. Het wielrennen is slechts de maatstaf voor vele uithoudingssporten. Met Dan hebben we ons gemanifesteerd als één van de topteams. Ik ben blij dat we op zijn ervaring als coach zullen kunnen blijven bouwen", besluit Ralph Denk.

"In verschillende rollen heb ik altijd het vertrouwen en de waardering van de ploeg gevoeld", blikt Dan Lorang terug op de voorbije jaren. "Daar ben ik dankbaar voor. Ik vind het spannend om ook in de toekomst verbonden te zijn aan deze ploeg en tegelijkertijd mijn passie voor coaching na te streven in het Red Bull-universum. Dit geeft me de kans om niet enkel wielrenners maar ook atleten uit andere sporten te steunen."

2026 moet duidelijkheid brengen

Volgend jaar moet dan blijken hoeveel Red Bull-atleten hij allemaal onder zijn hoede krijgt en welke wielrenners daar precies bij zijn.