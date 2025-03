Vanmarcke trekt pertinente vergelijking tussen Belgische topsprinters: "Bij Philipsen mag het zijn zoals met Van der Poel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Aan Belgische topsprinters tegenwoordig geen gebrek. Jasper Philipsen voelt zich wellicht het meest comfortabel met Mathieu van der Poel aan zijn zijde. Dat mag niet verbazen. Tim Merlier pakt het op een iets andere manier aan.

In Parijs-Nice zien we dat Tim Merlier enkel Bert Van Lerberghe nodig heeft om hem langs het laatste straatmeubilair te loodsen. Als Merlier enigszins in een kansrijke positie zit bij het begin van de sprint, maakt hij het wel af. Philipsen rekent eerder op een echte lead-out. "Inderdaad, maar hij kan het ook vanuit de achtergrond", merkt Sep Vanmarcke op bij Sporza.

Nochtans maken ze er bij Alpecin-Deceuninck wel werk van om Philipsen op volle snelheid te brengen. "Philipsen heeft graag een lead-out en die is specifieker dan bij anderen. Bij Philipsen mag het een lead-out zijn met veel acceleratievermogen zoals met Mathieu van der Poel of Kaden Groves, waar veel sprinters zoals Tim Merlier graag iemand hebben die heel lang een sprint kan inleiden."

Van Lerberghe erg waardevol voor Merlier

Vanmarcke legt uit waarom Van Lerberghe zo'n waardevolle ploegmaat is voor Merlier. "Bert Van Lerberghe heeft een fantastisch vermogen voor 30 seconden, maar misschien niet die absolute peak power zoals een echte sprinter. De meeste sprinters worden graag op die manier gebracht, omdat ze de benen kunnen sparen", is de verklaring.

"Dat terwijl Philipsen het helemaal niet erg vindt als er iemand op 500 meter vol aangaat. Hij kan volgen en gebruikt dat om de rest moe te maken", legt Vanmarcke uit hoe Philipsen dan weer zijn successen boekt. Als Mathieu van der Poel de man is die op dat moment aangaat, kan die het ook nog eens lang volhouden. Dan moeten ze al van sterke huize zijn om Philipsen te kunnen kloppen.

Merlier en Philipsen vertrokken voor mooi seizoen

Zowel voor Tim Merlier als Jasper Philipsen lijkt een mooi seizoen in het verschiet te liggen. Met zes overwinningen loopt de zegeteller van Merlier al aardig op. Philipsen kan dan weer zeggen dat hij de beste was in het Vlaamse openingsweekend.