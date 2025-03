🎥 Mathieu van der Poel ziet plan twee keer mislukken en zegt waarom het foutliep

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol niet kunnen waarmaken in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. De Nederlander liet zich zien, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een 20ste plaats.

Met een etappe van 239 kilometer kregen de renners een stevige etappe voorgeschoteld in Tirreno-Adriatico. De barre weersomstandigheden maakten het nog eens extra zwaar en het peloton nam ook een snipperdag.

Daardoor waren de renners zo'n 6,5u onderweg, langer dan Milaan-Sanremo vorig jaar. Voor die wedstrijd over zo'n tien dagen was deze etappe ook een goede test. Mathieu van der Poel had ze dan ook aangestipt.

Van der Poel kan het verschil niet maken

Op de slotklim van zo'n 18 kilometer aan gemiddeld 3% viel Van der Poel aan op zo'n 7,5km van de streep, maar kreeg De Plus met zich mee. Op 3,5 km van de meet probeerde Ganna het eens, toen reed Van der Poel het gat dicht.

"Ik voelde me goed vandaag, maar de klim was niet zwaar genoeg om grote gaten te slaan", zegt Van der Poel bij HLN. De Nederlander mikte dan maar op de sprint, maar toen zat niet alles mee voor de voormalige wereldkampioen.

"In de finale wilde ik graag meesprinten, maar ik werd ingesloten met nog 150-200 meter te gaan. Ik moest even mijn aanzet onderbreken. Het is jammer, maar zo gaat het nu eenmaal in een wedstrijd."