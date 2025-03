"Hele winter voor gewerkt": wordt dit vandaag de grootste uitdager van Mathieu van der Poel?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vandaag staat de langste etappe van de Tirreno-Adriatico op het programma. Het parcours nodigt uit tot een heerlijk duel aan de meet.

Met 239 kilometer staat de langste rit van de Tirreno vandaag op de agenda. De aankomst ligt enkele kilometers na de top van een beklimming van 18 kilometer.

Die helling is niet te steil, maar wel lang. Voer voor Mathieu van der Poel was al te horen, maar er zou wel eens een onverwachte uitdager in beeld kunnen komen.

Jonathan Milan maakte dit seizoen al indruk. “Of ik nu de snelste renner ter wereld ben? Dat hoor je mij niet zeggen. Er zijn zoveel sterke sprinters naast mezelf: Merlier, Philipsen, Kooij, Groenewegen…”, vertelt de Italiaan aan Het Belang van Limburg.

Al heeft hij deze winter een speciale voorbereiding gehad. Zo trok hij na de Olympische Spelen niet meer naar de piste. “Afgelopen winter stond dan ook volledig in het teken van de weg”, aldus Milan.

“Ik heb vooral gewerkt aan mijn klimvermogen op hellingen tot vier à vijf kilometer. Tegelijk heb ik geprobeerd om mijn snelheid op hetzelfde niveau te houden.” Dat was al duidelijk te zien in de ronde van Valencia.

Benieuwd wat het dus worden zal, want naast de start van de Tour de France wordt zo ook Milaan-Sanremo een koers die de Italiaan zeker kan winnen.