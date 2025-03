Helft van renners einde contract, waaronder ook vier Belgen: "Respect is heel groot"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij Lidl-Trek ligt er dit jaar heel wat werk op tafel. De helft van de renners is eind dit jaar einde contract.

Algemeen manager Luca Guercilena van Lidl-Trek moet dit jaar stevig wat knopen doorhakken over mogelijke contractverlengingen voor de renners.

Maar liefst 15 van de 30 renners die de ploeg van Thibau Nys in dienst heeft kijken eind dit jaar tegen een aflopend contract aan.

Onder hen ook Otto Vergaerde, Tim Declercq, Edward Theuns en Jasper Stuyven. Vier dertigers waarvan het contract ten einde is.

“Ik ben blij met hoe mijn Belgen presteren”, benadrukt Guercilena aan Het Nieuwsblad. Daarbij is vooral één naam van ongelofelijk groot belang.

“Jasper is één van mijn steunpilaren. Hij blijft één van mijn beste renners, anders kan je Sanremo niet winnen. Tegelijk speelt hij een cruciale rol in het begeleiden van zijn teamgenoten. Bij Jasper draait het om meer dan zelf winnen”, gaat hij verder.

“Hij zal altijd zijn kansen krijgen maar we weten intussen dat hij niet te beroerd is om zijn ploeggenoten bij te staan. Hij maakt intussen al twaalf jaar deel uit van het team, het respect voor Jasper is groot.”