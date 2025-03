Hopen op een goede afloop: Robbe Ghys moet Tirreno-Adriatico halsoverkop verlaten

Alpecin-Deceuninck zal de rest van Tirreno-Adriatico moeten afwerken met zes renners. Robbe Ghys kwam dus niet meer aan de start van de derde etappe, dat meldde de ploeg woensdagochtend zelf op hun sociale media.

"Helaas heeft Robbe Ghys de koers vanmorgen verlaten vanwege persoonlijke redenen met betrekking tot de zwangerschap van zijn vrouw. Familie staat voorop en we wensen hen het beste", schrijft de ploeg.

De 28-jarige Ghys heeft al een zoontje Nox en kondigde halfweg januari aan dat hij met zijn vrouw Amber Cannoodt een tweeling verwacht in juli van dit jaar. Dat Ghys plots naar huis moet, doet weinig goeds vermoeden.

Wat het nieuws op sportief vlak betekent voor Ghys is ook nog niet duidelijk. Op zijn programma staan onder meer Nokere Koerse (19 maart), de Bredene-Koksijde Classic (21 maart), Classic Brugge-De Panne (26 maart) en Gent-Wevelgem (30 maart).

Begin april rijdt Ghys normaal ook nog de Volta NXT Classic (5 april) en de Scheldeprijs (9 april). Eind dit jaar staat ook de Vuelta op zijn programma, vorig jaar debuteerde Ghys in de Tour de France.

Unfortunately, @RobbeGhys has left @TirrenAdriatico this morning due to personal reasons related to his wife's pregnancy. Family comes first, and we wish them all the best during this time 🫶#AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/rlegcNSbJ1