Koen Pelgrim verrast met uitspraak over Tim Merlier: "Absoluut geen schande"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier is goed bezig in Parijs-Nice. Toch is alles niet voor hem weggelegd, zo oordeelt men bij Soudal-QuickStep.

Tim Merlier pakte al twee ritzeges in Parijs-Nice. Dat hij in topvorm verkeert staat als een paal boven water. En dan zou je wel eens denken dat Milaan-Sanremo ideaal is voor Merlier. Zelf is Merlier daar geen echte voorstander voor om die koers te rijden. Ook teamcoach Koen Pelgrim weet dat het bijzonder moeilijk zou zijn voor de sprinter. “Er zijn misschien wel scenario's denkbaar waarin Tim op de Via Roma kan meespelen”, vertelt hij aan De Morgen. “Maar de manier waarop er tegenwoordig wordt gekoerst op Cipressa en Poggio maakt de kans op zo'n scenario almaar kleiner.” De tijd dat pure sprinters Milaan-Sanremo wonnen is al heel lang geleden. “Die traditionele sprints zijn er wat uit. Vaak gaat het om solisten of kleinere groepen. Omdat er gewoon minder conservatief wordt gekoerst.” Pelgrim verrast dan ook met een opvallende uitspraak. “Het is absoluut geen schande om te erkennen dat bepaalde wedstrijden hem wat minder liggen”, oordeelt Pelgrim.