🎥 Jan Bakelants ziet Jonas Vingegaard plots met veel twijfels zitten: "Straf om te zien"

Lacht Tadej Pogacar op dit moment in zijn vuistje? Concurrent Jonas Vingegaard wilde een visitekaartje afgeven in Parijs-Nice, maar liep nog op een counter in de vierde etappe.

Twee jaar geleden moest Jonas Vingegaard zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar in Parijs-Nice. De Deen werd toen derde in het eindklassement op iets meer dan anderhalve minuut van zijn Sloveense concurrent.

Dit jaar wil Vingegaard wel de eindzege meenemen naar huis. In de bizarre vierde etappe, die door de barre weersomstandigheden zo'n 45 minuten geneutraliseerd werd, viel Vingegaard aan op zo'n drie kilometer van de streep.

De Deen slaagde er echter niet in om ver weg te rijden van zijn concurrenten. In de laatste 50 meter zag Vingegaard nog Joao Almeida hem voorbij steken. De Portugees won de vierde etappe, Vingegaard is wel de nieuwe leider.

Geen dominante Vingegaard in Parijs-Nice

Toch zal de Deen volgens Jan Bakelants achterblijven met twijfels. "Straf om te zien hoe Vingegaard zichzelf toch wat tegenkwam", zei Bakelants als co-commentator bij Sporza. "Hij slaagde er niet in om een gat van betekenis uit te bouwen."

"Dat hebben we de laatste jaren toch niet meer gezien van Vingegaard. Meestal als hij aanzette was het game over voor de concurrentie. Vorig jaar in Tirreno-Adriatico had hij geen kind aan de concurrentie. Hier kwam hij zichzelf toch tegen."