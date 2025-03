Mathieu van der Poel vreest zware gevolgen voor zijn voorjaar: "Ben ik echt mee bezig"

Mathieu van der Poel wil in Tirreno-Adriatico vooral koersritme opdoen in functie van Milaan-Sanremo en de rest van het voorjaar. Hij moet nu echter vooral hopen dat hij zijn voorjaar niet in gevaar brengt.

Als veldrijder is Mathieu van der Poel wel wat koude en regen gewoon, maar woensdag in Tirreno-Adriatico moest hij die maar liefst 6,5u trotseren. Ook voor Van der Poel was het allesbehalve aangenaam.

En dat terwijl ploegmaat Jasper Philipsen in Spanje in de zon aan het trainen is en ook concurrenten Tadej Pogacar en Wout van Aert in warmere oorden vertoeven. Het zorgt dan voor bezorgdheid bij Van der Poel.

"Het was een verschrikkelijke dag. Het risico om ziek te worden? Daar ben ik wel mee bezig, ja. Dat zou echt nefast zijn voor het voorjaar", zegt Van der Poel bij VTM Nieuws. Na zijn skivakantie werd Van der Poel al eens ziek midden februari.

Nieuwe kans voor Van der Poel in Tirreno-Adriatico?

"Hopelijk valt het vandaag beter mee, maar het ziet er weer niet super uit. Maar goed, veel kunnen we daar niet aan doen." Er wordt opnieuw koud weer voorspeld in Tirreno-Adriatico, maar de kans op regen is wel kleiner.

Of Van der Poel een nieuwe kans krijgt om voor de zege te strijden, valt ook af te wachten. Er ligt wel een klim van 12.4km aan 5.6% gemiddeld op 85 kilometer van de streep, maar daarna is het vooral vlak.