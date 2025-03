Ploegmaten vrezen het ergste voor Jonas Vingegaard na valpartij in Parijs-Nice

Er zijn geen beelden van, maar Jonas Vingegaard kwam stevig ten val in Parijs-Nice. Hij kon snel weer aanpikken, maar verloor uiteindelijk toch de nodige tijd en speelde zijn leiderstrui kwijt.

De Deen duwde na de finish de camera’s weg, maar het was duidelijk dat hij in tranen naar zijn hand en pols wees. Ook zijn ploegmaten waren onder de indruk van de situatie.

“Ik kwam zelf terug van een sanitaire stop en ik zag dat Jonas gevallen was”, gaf Matteo Jorgenson mee bij Sporza. “Hij zei me dat hij denkt dat zijn hand gebroken is.”

“Het zag er echt pijnlijk uit. Jonas kon zijn stuur moeilijk vasthouden en kon moeilijk remmen. Hij vreesde dat hij zou moeten passen en ik moest mijn eigen kans gaan”, vertelt de Amerikaan.

Ook Victor Campenaerts had het moeilijk met de blessures van zijn kopman. “Ik weet niet goed wat er is gebeurd. Halfweg de etappe haakten ze in het peloton in elkaar en Jonas viel op zijn gezicht. Hij had zijn hand heel veel pijn gedaan en kon zijn linkerrem niet meer gebruiken.”

Het is voor Campenaerts al straf dat zijn kopman gezien de omstandigheden de rit uitreed. “Ik had niet de indruk dat hij heel lucide was. Hij kwam er wel een beetje door, maar hij kon zijn rem niet meer vasthouden.”