Tom Boonen begrijpt niets van neutralisatie in Parijs-Nice: "Het werd nóg gevaarlijker"

De neutralisatie van de vierde rit in Parijs-Nice zorgde voor bijzonder veel chaos. Ex-renner Tom Boonen vond die neutralisatie echter overdreven.

Op 45 kilometer van de streep werd de vierde rit van Parijs-Nice geneutraliseerd voor zo'n 45 minuten. Door smeltende sneeuw en hagel op het wegdek werd het te gevaarlijk en was de kans op valpartijen groot.

Het gaf de renners ook de kans om extra kleren aan te trekken tegen de kou, maar volgens Tom Boonen zorgde dat net voor een gevaarlijke situatie. "Door niet door te koersen, kregen de renners het nog veel kouder en werd het nóg gevaarlijker", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Die mannen konden zich bovendien niet gaan opwarmen in de ploegbus." Onder meer Stef Crass werd er het slachtoffer van, de Belg van TotalEnergies moest opgeven door onderkoelingsverschijnselen.

Boonen ziet geen eendracht in het peloton

"Met die neutralisatie hebben ze eigenlijk het tegenovergestelde gecreëerd van wat ze wilden bereiken", stelt Boonen dan ook duidelijk. En dan was er ook nog de chaos bij de herstart, waarbij niet iedereen op de hoogte was, Oliver Naesen sprak zelfs over koersvervalsing.

"Waarom het nooit lukt om de renners op één lijn te krijgen? Omdat de belangen zo groot zijn", aldus Boonen. Het is dan aan de jury om er bij de herstart voor te zorgen dat het hele peloton bij elkaar is."