'Tweedeklasser' Julian Alaphilippe legt de lat wel heel erg hoog en wil Monument winnen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Julian Alaphilippe vertrok na vorig seizoen bij Soudal-QuickStep. De Fransman rijdt nu voor de continentale ploeg Tudor.

Het was een straffe transfer voor de ploeg van Fabian Cancellara om Julian Alapahilippe binnen te halen. Als Het Laatste Nieuws de Fransman vraagt hoe het is om in de tweede klasse te spelen, reageert hij met een brede glimlach.

“Hey, pardon: on a un beau bus, hein!”, grijnst Alaphilippe aan de krant. “In mijn hoofd heeft dat nooit een rol gespeeld. Ik volgde mijn gevoel. ‘Wat wil ik écht?’, vroeg ik me af. Antwoord: genieten van het koersen in een goeie structuur. Dit project ‘matcht’ perfect. Hier ben ik gelukkig.”

Alaphilippe heeft dan ook niet het gevoel dat hij naar Tudor trekt om uit te bollen. De ploeg krijgt veel wildcards en kan in heel wat grote koersen terecht.

Want aan ambities ontbreekt het de Fransman zeker niet. “Ik heb geen revanchegevoelens na mijn zware crashes in de Ronde van Vlaanderen (in 2020, red.) en Luik-Bastenaken-Luik.”

Integendeel zelfs, “Mais ça restent des courses qui font vibrer. En die ik dus heel graag een keer zou willen winnen. Vooral ‘Le Ronde’ is een droom. Moeilijk, maar ik blijf proberen”, besluit hij.