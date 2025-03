"Het heeft de sport echt veranderd": Dylan Teuns schrikt van de vijandigheid in het peloton

Het zijn drukke tijden voor de renners. Vooral ook omdat de UCI-punten van heel groot belang zijn dit seizoen.

Op het einde van het jaar zullen er weer ploegen promoveren en degraderen. Dat zorgt ervoor dat de UCI-punten nu nog belangrijker zijn dan de voorbije twee jaar.

Dat voelt ook Dylan Teuns van Cofidis. Zijn ploeg strijdt mee in de degradatiezone om toch maar in de World Tour te kunnen blijven. En dat is niet gemakkelijk.

“In Strade Bianche reden we in mijn groep voor plaats 36, maar er werd echt tactisch gekoerst”, vertelt Teuns in de podcast Vals Plat. “Niet dat er een grupetto-sfeer moet zijn in een koers als Strade Bianche, maar het is fijn als je in de groep samenwerkt zodat je in een stevig tempo naar de meet kan rijden.”

Nu werd er niet overgenomen of liet men het gat vallen. Dat begrijpt Teuns niet, zeker niet omdat ze toen nog op dertig kilometer van de finish zaten. Op de laatste grindstrook viel iemand aan.

“Dat was toch nog op zo'n vijftien kilometer van de meet. En ja, ik ben zelf ook nog gedemarreerd op dat steile stuk naar de finish in Siena. Ik heb dat toch gedaan in de hoop om nog wat punten te pakken”, gaat Teuns verder.

Hij scoorde uiteindelijk 8 UCI-punten. “Het heeft de sport echt veranderd. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, maar ik moet er wel mee bezig zijn als renner van Cofidis. Het is ook daarom waarom de ploeg me heeft binnengehaald.”