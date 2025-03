Mathieu van der Poel reageert wel heel erg blij... met derde plek en heeft daar een goede reden voor

Donderdag werd Mathieu van der Poel derde in de Tirreno-Adriatico. Hij moest met Olav Kooij en Rick Pluimers twee landgenoten laten voor gaan in de sprint.

De omstandigheden waren ook vandaag verre van ideaal. “Het was echt koud. Zulke omstandigheden twee dagen na elkaar heb ik nog niet vaak meegemaakt in de koers”, zegt Van der Poel aan Het Laatste Nieuws.

De warmteperikelen waren heel goed georganiseerd. Onderweg kon Van der Poel twee keer droge kledij aantrekken. Toch had hij ondanks alle hulp geen goede dag. “Ik had vandaag echt de benen niet om iets te proberen”, gaat hij verder.

Toch probeerde hij nog aan te vallen, maar dat lukte niet. Van der Poel zette dan maar volop in op de sprint, maar ook daarin moest hij de duimen leggen, met twee Nederlanders voor hem in de rangschikking.

“Dit was het beste wat ik kon doen. Woensdag was ik wel gefrustreerd, want toen voelde ik mij echt goed, maar werd ik opgehouden in de sprint”, gaat hij verder.

Maar eigenlijk was Van der Poel ook heel blij, want dit was een ideale training. “Zulke zware inspanningen twee dagen op een rij, is exact wat ik nodig heb in functie van de klassiekers, nu moet ik enkel zorgen dat ik niet ziek word”, besluit hij.