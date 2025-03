"Veel te vroeg": Sportief manager van Lotto zegt wanneer hij balans opmaakt van Arnaud De Lie

Deze week raakte bekend dat Arnaud De Lie Milaan-Sanremo niet zal rijden. Hij schrapt het Monument uit zijn programma.

Het openingsweekend maakte duidelijk dat Arnaud De Lie nog bergen werk te verzetten heeft. Dat heeft Lotto Cycling Team ook doen ingrijpen.

Zo wordt Milaan-Sanremo van zijn programma geschrapt. Onze landgenoot zal wel Nokere Koersen en de GP Denain rijden in die dagen.

“Er ontbreekt nog een paar procent bij hem om echt top te zijn, was onze conclusie na het openingsweekend”, zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer aan WielerFlits.

“Hij heeft natuurlijk twee valpartijen gehad in de voorbereiding die hem wat hebben gekost. Maar nu kan hij in Spanje goed werken, wat in een rittenkoers toch lastiger was geweest.”

Zijn accenten liggen later en voor een evaluatie is het zeker nog niet het moment. “We zullen zien of die extra procenten er zo nog bij komen. Via Nokere Koerse en GP Denain gaat hij naar het Vlaamse voorjaar, en pas daarna maken we de balans op. Dat is nu veel te vroeg.”