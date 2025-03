Visma knalt na uitvallen van kopman Vingegaard: "In honderd stukken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma Lease a Bike startte vandaag in Parijs-Nice zonder kopman Jonas Vingegaard. De ploeg deed het echter meer dan voortreffelijk.

Visma Lease a Bike heeft Parijs-Nice vandaag in een serieuze houdgreep genomen. Heel wat klassementsmannen hebben het gevoeld.

De regen, kou en de wind waren al een gesel voor de renners en dat maakte Visma Lease a Bike alleen maar erger door het peloton in stukken uiteen te trekken.

“Er stond wel wat wind, maar niet echt om waaiers te trekken. We hebben er gewoon een ei opgegeven en het brak meteen in honderd stukken”, vertelt Victor Campenaerts bij Sporza over de koers van vandaag.

“Het was echt een lange rit, bij een gevoelstemperatuur van 0 graden. Vanaf de eerste kilometers waren er al renners met hun handen aan het zwaaien om op temperatuur te blijven. Het was niet gemakkelijk”, gaat hij verder.

Jorgenson heeft in het klassement 40 seconden voorsprong op Florian Lipowitz. Mattias Skjelmose volgt op 59 seconden. “Nu gaan we onze leidersplek verdedigen en de gele trui naar Nice brengen”, besluit Campenaerts.