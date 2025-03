📷 Visma Lease a Bike heeft beslissing genomen over opgave Jonas Vingegaard

De valpartij van Jonas Vingegaard in Parijs-Nice gebeurde buiten het beeld van de camera’s. Hij reed wel met een dikke lip rond.

In het slot van de etappe verloor de Deen de nodige tijd en zijn ploegmaten waren onder de indruk van de pijn waarmee hij rondreed.

Vingegaard barstte in tranen uit na de finish. Hij klaagde vooral van pijn aan de hand en de pols en dacht dat zijn hand gebroken was.

Donderdagavond liet Visma Lease a Bike weten dat het om een kneuzing ging en geen breuk. Vanmorgen zou beslist worden over een mogelijke opgave.

Die komt er wel degelijk. “Jonas Vingegaard zal vandaag niet starten in Parijs-Nice”, klinkt het op de officiële kanalen. “De medische staf heeft besloten dat het beter is dat hij rust na de crash van gisteren.”

Unfortunately, Jonas Vingegaard will not start in today’s stage of Paris-Nice. Our medical staff has decided that it is best for him to recover from yesterday’s crash at home and focus on his next goals for the season. pic.twitter.com/KqFHbR6hhQ