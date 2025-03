Yves Lampaert denkt er allemaal het zijne van: "Is niet dat ik dat nu absoluut wil"

Yves Lampaert is momenteel aan de slag in Parijs-Nice. De rittenkoers wordt echter geteisterd door het slechte weer.

De lente komt eraan, maar dat is in heel wat regio’s in Europa helemaal niet te zien. Zo wordt Parijs-Nice overspoeld door regen, hagel en zelfs sneeuw.

Voor de renners geen pleziertje, het is een ideale broedplek om ziek te worden en dat wil niemand met de voorjaarsklassiekers die in het verschiet liggen.

Mannen als Wout van Aert en Jasper Philipsen vertoeven momenteel in Spanje en werken er onder veel betere omstandigheden een stage af.

Of ze er beter zijn? “Misschien wel, ja”, zegt Lampaert met een lach aan Het Laatste Nieuws. Al kan je het ook anders bekijken.

“Anderzijds: voor ‘t zelfde geld win je een etappe in één van beide koersen en is je voorjaar ook geslaagd, hé. Of keer je terug van stage en word je dán ziek en is het ook allemaal voor niets geweest”, gaat de West-Vlaming verder.

Lampaert staat dan ook niet de springen om nu op Tenerife te zitten. “Ach, als en indien... het is soms gewoon ondergaan. ‘t Is niet dat ik daar nu absoluut had willen zitten”, besluit hij.