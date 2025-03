Leider Matteo Jorgenson incasseert tikje in Parijs-Nice, maar ziet stevig voordeel in slotrit

Leider Matteo Jorgenson heeft in de voorlaatste etappe van Parijs-Nice een klein tikje gekregen in het klassement. Toch zit de Amerikaan nog in polepositie voor een tweede eindzege op rij.

Na de waaierslag van vrijdag was het opnieuw aan de klimmers in Parijs-Nice. Ook op de enige aankomst bergop naar Auron (7,3 km aan 7%) was het weer opnieuw barslecht met onder meer smeltende sneeuw.

De Australiër Michael Storer trok vanuit de vroege vlucht uiteindelijk aan het langste eind, hij won de etappe voor de Zwitserse kampioen Mauro Schmid en de Duitser Georg Steinhauser. Storer schuift ook op naar plek vier in het klassement.

Het peloton met de favorieten kwam iets meer dan een minuut na Storer over de streep. De Duitser Florian Lipowitz reed nog even weg van zijn concurrenten en kwam drie seconden dichter op leider Matteo Jorgenson in het klassement.

Jorgenson ziet eindzege in Parijs-Nice niet in gevaar komen

Jorgenson heeft zo nog 37 seconden over op Lipowitz. "Parijs-Nice is niet voorbij voordat het voorbij is. Het laatste weekend rond Nice is altijd stressvol." Toch denkt de Amerikaan dat zijn voorsprong voldoende zal zijn.

"Het zou genoeg moeten zijn. Morgen wordt, zoals altijd, heel stressvol. Er kan van alles gebeuren. Maar ik ken de wegen, ik train er elke dag op, dus ik zal zo goed mogelijk voorbereid zijn. Maar het is vaker gebeurd dat iemand de gele trui verloor op dag acht, dus het wordt spannend."

Results powered by FirstCycling.com