Pedersen stuurt waarschuwing richting Van der Poel en Van Aert en houdt zich niet in over Pogacar

Mads Pedersen is goed aan het seizoen begonnen met drie overwinningen en ook enkele etappes waarin hij heel wat indruk maakte. De ambitie van de Deen ligt echter vooral in het klassieke voorjaar.

Met een zege en het eindklassement in de Ronde van de Provence en een etappezege in Parijs-Nice heeft Mads Pedersen al enkele keren mogen zegevieren dit jaar. Vooral in Parijs-Nice maakte de Deen al veel indruk.

Maar de doelen van Pedersen liggen vooral later in het jaar. ''Wat het achterliggende plan of hoofddoel is? Een monument winnen'', zegt Pedersen in de documentaire Mads Pedersen - Chasing Cobbles.

Vooral Parijs-Roubaix staat hoog op het verlanglijstje van Mads Pedersen. ''Maar de andere monumenten zijn net zo mooi", zegt de Deen. Daarin zal Pedersen het onder meer moeten opnemen tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Pogacar maakt geen verschil voor Pedersen

Maar ook wereldkampioen Tadej Pogacar komt dit jaar weer aan de start van de klassiekers. ''Of Tadej er is of niet, het zal hetzelfde zijn", zegt Pedersen. "Als we aan de start van een klassieker staan, moeten we geloven dat we kunnen winnen, zelfs al is Tadej daar."

"Maar het is mogelijk om hem te verslaan, zeker op de kasseien, want hij kan ook pech hebben. Dat zal de hele koers voor hem veranderen en ook voor ons.'' En de vraag is maar of Pogacar wel aan de start zal staan van Parijs-Roubaix dit jaar.