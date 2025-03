Trainer Kristof De Kegel onthult waar Mathieu van der Poel niet uitzonderlijk goed in is: "Soms betere renners in onze ploeg"

De term 'alleskunner' wordt vaak op Mathieu van der Poel gekleefd. Zijn trainer Kristof De Kegel wil wel iets nuanceren over de capaciteiten van zijn pupil.

De Kegel heeft in een interview bij Global Cycling Network een onthulling gedaan over Mathieu van der Poel die menig wielerfan misschien toch wel zal verrassen. "Natuurlijk is hij een renner van wereldklasse, daar vertel ik niets nieuw mee. Maar hij is niet uitzonderlijk qua vermogen dat hij levert in een frisse staat", verklaart de Head of performance van Alpecin-Deceuninck.

"We hebben soms betere renners in onze ploeg als ze fris zijn", gaat De Kegel verder. "Als je kijkt naar de waarden van een inspanning van vijf minuten als iemand volledig fris is, dan denk je: "Dit is zot". Het is waarschijnlijk het grootste voordeel van een atleet als Mathieu dat hij dat vermogen ook op het einde van een Monument kan leveren."

Leren wat Van der Poel kan een werk van lange adem

Dat is uiteraard één van de moeilijkste zaken: om ten eerste niet slechter te worden naarmate de vermoeidheid in een wedstrijd oploopt en dan in de finale nog eens met een versnelling te kunnen komen. Het lijkt logisch dat de ploeg ook met andere renners werkt aan dit vermogen. "Dat is zeker iets waar we altijd naar kijken, maar dat duurt een paar jaar."

Bij Alpecin-Deceuninck weten ze hoeveel het kan opleveren als een topper als Van der Poel alles juist doet. De Kegel vindt het dubbel dat de wielersport grotendeels draait om de kleine clan van renners die in aanmerking komen voor zeges bij de grote wedstrijden. "Het is gepolariseerd. Je hebt die tien procent van de renners die koersen winnen."

Trainer Van der Poel looft de helpers

"Ik heb een grote appreciatie voor renners die op voorhand weten dat ze geen koers kunnen winnen en toch zo toegewijd zijn aan hun job", benadrukt De Kegel. "Zij dragen hun steentje bij en halen daar motivatie uit. Als je de echte winnaars vraagt om één maand te leven zoals een helper, dan denk ik dat 70% van hen met wielrennen zou stoppen."