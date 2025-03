Gaat Mathieu van der Poel voor stevige stunt? "Echt benieuwd of hij het doet"

Mathieu van der Poel doet dit jaar weer een gooi naar zeges in enkele monumenten. De twee monumenten die hij nog niet won, laat de Nederlander dit jaar echter opnieuw links liggen.

Milaan-San Remo, twee keer Parijs-Roubaix en drie keer de Ronde van Vlaanderen. De oogst van Mathieu van der Poel in de monumenten is al bijzonder groot geweest. De Nederlander doet opnieuw een gooi naar winst in die klassiekers.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen hij derde werd, laat Van der Poel dit jaar wel Luik-Bastenaken-Luik schieten. In de Ronde van Lombardije kwam Van der Poel na zijn enige deelname in 2020 niet meer aan de start.

Kan Van der Poel de vijf monumenten winnen?

Toch denken ze in Nederland dat Van der Poel in aanmerking zou komen om de vijf monumenten te winnen. "In Luik is hij al eens zesde en derde geworden en in Lombardije tiende", zegt Hennie Kuiper bij De Telegraaf.

"Dat zijn klimkoersen die Pogacar veel beter liggen. Vorig jaar waren er tijdens het WK 5500 hoogtemeters en werd hij derde achter de ongenaakbare Pogacar. Mathieu houdt van uitdagingen en ik ben echt benieuwd of hij voor de Big Five gaat."

Dit jaar zal dat dus alleszins niet het geval zijn. Van der Poel richt zich meer op het mountainbiken en wil in september wereldkampioen worden. Of Van der Poel nog een doel maakt van de vijf monumenten, valt ook nog af te wachten.