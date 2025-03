Hét verschil met Van der Poel en Pogacar: Van Aert stevig met neus op de feiten gedrukt

Wout van Aert maakt dit seizoen jacht op een zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Dat zou nog maar zijn tweede zege zijn in een monument in zijn carrière.

De voorbije jaren waren vooral Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar bijzonder dominant in de monumenten. Van der Poel won er zes met Milaan-San Remo, drie keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Parijs-Roubaix. Wereldkampioen Tadej Pogacar doet nog een tikkeltje beter met zeven zeges in monumenten. Hij won vier keer de Ronde van Lombardije, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en een keer de Ronde van Vlaanderen. Van Aert won slechts één monument "Een monument winnen is wel heel erg lastig", zegt Nederlands ex-renner Hennie Kuiper bij De Telegraaf. "Kijk naar Wout van Aert, die is 30 jaar en heeft alleen Milaan-San Remo gewonnen", drukt Kuiper Van Aert met de deus op de feiten. "Als je ziet hoe sterk hij is, zou je verwachten dat hij meer van dit soort hoofdprijzen zou hebben gepakt." Maar Van Aert botste enkele keren op iemand sterker of stond door pech zelfs niet aan de start. Op zijn 30ste doet Van Aert dit jaar nog eens een gooi naar een zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo laat hij dan weer voor het tweede jaar op rij schieten.