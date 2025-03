Jorgenson neemt vrede met eindzege in Nice, Van der Poel animeert slotrit Tirreno maar Soudal Quick-Step vloekt door val

Matteo Jorgenson heeft Parijs-Nice gewonnen en Juan Ayuso de Tirreno. De laatste ritzeges gingen naar Sheffield en Milan.

Parijs-Nice

Het was een Amerikaans feestje op de slotdag van Parijs-Nice. Magnus Sheffield hield zijn landgenoot Matteo Jorgenson af. Die stak wel de eindzege op zak. De meest bedrijvige man van de dag was echter Mads Pedersen. In zijn groene trui lanceerde hij aanval na aanval, in de hoop om zijn puntentrui nog te redden op een manier die deed denken aan de Sagan van de grote dagen.

De Deen van Lidl-Trek was ook succesvol: hij houdt in het puntenklassement vijf punten over op Jorgenson. Eens die bergop demarreerde, was het duidelijk dat de man van Visma-Lease a Bike zich over de eindzege geen zorgen meer moest maken. Lipowitz had zich laten verrassen en zat veel te ver op het moment dat Jorgenson de aanval plaatste.

Tirreno-Adriatico

Mathieu van der Poel had zin om in schoonheid afscheid te nemen van de Tirreno. Hij was de eerste aanvaller van de dag in de slotrit en was de drijvende kracht in het op poten zetten van de vlucht. Van der Poel ging er zelfs even alleen vandoor. Toen INEOS werk maakte van de achtervolging, vond de Nederlander het dan ook wel welletjes.

Het kan bekeken worden als een laatste goede prikkel in aanloop naar Milaan-San Remo. De laatste rit van de Tirreno draaide zoals verwacht uit op een massasprint. Bij Soudal Quick-Step dachten ze Paul Magnier uit te spelen, maar die kwam in de laatste tweehonderd meters hard ten val. Gelukkig leek de schade al bij al mee te vallen.

De strijd om de ritzege draaide uit op een duel tussen Milan en Bennett. Milan was nipt de snelste. De eindwinst gaat naar Ayuso.