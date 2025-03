Laaien klassieke dromen ook op bij Soudal Quick-Step? Belgische hoop onderneemt test: "Getipt als verrassing? Leuk om horen"

De klassieke dromen komen stilaan nadrukkelijker naar voren en dat is bij Soudal Quick-Step ook zo. Bij de Belgische ploeg kan Dries Van Gestel wel eens een belangrijke aanwinst blijken.

Soudal Quick-Step stelde de voorbije jaren teleur in de voorjaarsklassiekers, maar er waait dit jaar toch een nieuwe wind door de ploeg. Die zorgt tenminste voor hoop tot verbetering. Met Paul Magnier heeft de ploeg een nieuw goudhaantje beet: die werd al knap tweede in de Omloop. Het Franse toptalent rijdt binnenkort ook Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Hij kan misschien wel zorgen voor die uitschieter in de klassiekers, maar Soudal Quick-Step heeft nog ijzers in het vuur. Dries Van Gestel is één van de nieuwkomers na zijn overstap van bij TotalEnergies. Een Van Gestel is geen veelwinnaar maar kent wel het klappen van de zweep. Voor hem is ook wel wat mogelijk als de puzzelstukjes goed vallen. Hij werd al een keer derde in Gent-Wevelgem.

Van Gestel stoomt zich klaar

De man uit Arendonk is zich stilaan aan het klaarstomen voor het klassieke voorjaar. Dat doet hij door de benen eens te testen in de zware slotetappe van Parijs-Nice. Op een gegeven moment maakte Van Gestel deel uit van een kopgroep van dertien man. Die kreeg weinig ruimte maar zo heeft Van Gestel zich wel al eens laten zien. Misschien een voorbode van wat nog komt.

"Het draait wel", getuigt hij bij Sporza tevreden te zijn over de huidige vorm. "We zullen zien hoe het de volgende weken loopt." Een tijdje geleden tipten enkele collega's hem zelfs als mogelijke verrassing van het voorjaar. "Ik weet niet waar het vandaan komt. We hadden nog niet heel veel koersen gereden op dat moment. Blijkbaar ben ik bij enkele renners toch opgevallen. Het is altijd wel leuk om te horen."

Goede teamspirit bij de Wolfpack

De integratie bij Soudal Quick-Step is alvast vlot verlopen. "Het is echt tof bij de ploeg, ik ben goed ontvangen geweest. De ploeg draait goed, dat is ook altijd een leuke impuls. Ik denk wel dat de teamspirit echt hoog ligt."