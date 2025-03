Mathieu van der Poel pakt uit met een glasheldere boodschap en neemt alle illusies weg op laatste Tirreno-dag

Voor hij aan de laatste dag in de Tirreno begon, heeft Mathieu van der Poel nog eens een heldere boodschap de wereld ingestuurd. Hij neemt in de slotrit geen enkel risico meer.

Bij Cycling Pro Net kon Van der Poel alvast het bilan opmaken van een weekje koers op Italiaanse bodem. "Het is gezien het weer al een overwinning waard dat ik nog gezond ben. Ik heb goede dagen gehad", is Van der Poel behoorlijk optimistisch gestemd over zijn ervaringen in Tirreno-Adriatico. "Ik denk dat dit is wat ik nodig had richting de klassiekers."

Die klassiekers beginnen stilaan dichterbij te komen en dat wil een klepper als Van der Poel het gevoel hebben dat hij ver genoeg staat. Dat lijkt het geval, maar hij was toch ook naar de Tirreno gekomen om een etappe te boeken. "Het was het doel om een ritwinst te behalen", kan hij dat ook eerlijk toegeven. "Jammer dat dat niet gelukt is."

Van der Poel mijdt de risico's

Ook Sporza polste hem nog even over het belang van zo'n ritzege. Om motivatie voor Milaan-San Remo op te doen, moest hij alleszins geen rit winnen in de Tirreno. "Neen, dat is niet nodig." Hoewel het op papier nog zou kunnen, sloot Van der Poel uit dat hij in de slotrit alsnog een gooi zou doen naar die zege. "Ik ga me niet mengen in de sprint, ik ga geen onnodige risico's opzoeken."

Dat is waarschijnlijk het meest verstandige. "Een ritoverwinning in Tirreno gaat niet zoveel veranderen, maar dat neemt niet weg dat ik graag een rit had gewonnen. Ik ben er ook dicht bij geweest", verwijst Van der Poel naar zijn derde en tweede plaats in ritten 4 en 5. "Ik kan tevreden zijn met het gevoel. Het lukt natuurlijk niet altijd", besluit VDP.

Sprinters moeten niet naar Van der Poel kijken

De sprinters zullen blij zijn om te horen dat ze op deze laatste dag in de Tirreno niet meer naar Van der Poel hoeven te kijken. Voor hem zelf is het enkel nog kwestie om de rittenkoers uit te rijden zonder in de problemen te komen.