Mathieu van der Poel zet iedereen deels op het verkeerde been met een heel opvallende actie

We hadden het kunnen weten dat Mathieu van der Poel nog iets in petto zou hebben. Hij heeft de buitenwereld toch nog een klein beetje op het verkeerde been kunnen zetten met één van zijn laatste acties in de Tirreno.

Van der Poel had zich voor aanvang van de slotetappe van Tirreno-Adriatico duidelijk uitgelaten over zijn intenties. "Ik ga me niet mengen in de sprint, ik ga geen onnodige risico's opzoeken", zei Van der Poel aan Sporza. Het was welletjes geweest, die indruk gaf hij. Desondanks is het geen anonieme rol voor hem geworden in de slotrit.

Van der Poel had uiteraard niet gezegd dat hij niet ging aanvallen. Als anderen die indruk hadden, dan is dat voor hun rekening. Hij heeft geen beloftes verbroken maar zijn ontsnappingspoging in de zevende en laatste rit kwam wel als een verrassing. Nog een keer een vlucht op poten zetten ziet VDP dus niet als het nemen van te veel risico.

🔥 The peloton isn't the biggest fan of the breakaway, but @mathieuvdpoel doesn't want to give up. So he attacks again. #TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/bI2Ji64w6W — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 16, 2025

Vlak na de start in Porto Potenza Picena was uitgerekend Van der Poel de eerste renner die weg probeerde te geraken. Hij werd snel tot de orde geroepen maar bleef volharden in zijn poging om een ontsnapping tot stand te brengen. Kévin Vauquelin, Lucas Hamilton, Manuele Tarozzi en Björn Koerdt besloten dan toch maar om mee te surfen op de inspanningen van de ex-wereldkampioen.

Van der Poel bleef de grote motor van deze vlucht. De grimassen op zijn gelaat maakten duidelijk dat hij zin had om nog eens uit te pakken met een stevige prikkel in aanloop naar Milaan-San Remo. Onder zijn impuls bouwde het groepje een voorsprong uit van meer dan een minuut en op de eerste klim van de dag reed hij zelfs van zijn medevluchters weg.

Het viel al eerder in deze Tirreno op dat Van der Poel goed aan het klimmen was. INEOS maakte er wel werk van om de kloof dicht te rijden, Van der Poel liet zich dan maar uitzakken. Hij heeft de benen genoeg getest en neemt op een fraaie manier afscheid van de Tirreno.