Van der Poel, Ganna of toch weer Pogacar? Bakelants klaar en duidelijk over favoriet voor Milaan-San Remo

Geen klassiekers deze week bij de mannen, wel Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Jan Bakelants zag wie er indruk maakte in aanloop naar Milaan-San Remo.

Op 22 maart staat met Milaan-San Remo het eerste monument op het programma, waarin een opvolger wordt gezocht voor Jasper Philipsen. Hij sprintte vorig jaar naar de zege tegen Michael Matthews en Tadej Pogacar.

Heel wat renners die zich voorbereiden op Milaan-San Remo, waren deze week actief in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Onder meer Mathieu van der Poel liet zich met een tweede en derde plaats zien in Italië.

"Dat hij goed is, zagen we al in Le Samyn", zegt Jan Bakelants bij De Zondag. Al zag Bakelants ook nog een andere favoriet aan het werk. "Ook Ganna heeft laten zien dat hij een goede conditie te pakken heeft."

Pogacar de topfavoriet voor Milaan-San Remo?

Al kwam dé topfavoriet deze week niet in actie na zijn zege en zware val in de Strade Bianche. "Vergeet niet dat Tadej Pogacar er aan de start komt. Dan praat je over andere categorieën", stelt Bakelants.

Al kan het ook zijn dat geen van die genoemde namen straks Milaan-San Remo wint. Het blijft een bijzonder onvoorspelbare koers, ook iemand die zege week niet in beeld was kan zaterdag zomaar het eerste monument van het jaar winnen.