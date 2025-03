Hopeloze zaak voor Van Aert en co? Vanthourenhout stelt zich vragen bij Van der Poel-plan

Mathieu van der Poel is voor Visma-Lease a Bike al enkele jaren een gesel in de klassiekers. De Nederlandse ploeg heeft Van der Poel stevig bestudeerd, maar Sven Vanthourenhout heeft daar zijn twijfels bij.

Visma-Lease a Bike slaagde er nog nooit in om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. Met drie overwinningen in de Ronde en twee zeges in Parijs-Roubaix botste de Nederlandse ploeg vaak op Mathieu van der Poel.

Matteo Jorgenson verklapte dat Visma-Lease a Bike deze winter veel tijd heeft gestoken in het analyseren van Van der Poel. Volgens Jorgenson zal de kloof met Van der Poel dan ook kleiner geworden zijn in de klassiekers.

Valt Van der Poel wel te analyseren?

Het zou onder meer te maken hebben met wattages van Van der Poel. Sven Vanthourenhout twijfelt echter of het een verschil zal maken. "Ze kunnen vandaag de dag heel veel analyseren. Maar koers blijft koers", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Bepaalde inspanningen zijn ook gewoon niet te analyseren. Mathieu van der Poel is daar een heel goed voorbeeld van. Als hij op de trappers kan lopen, geen zittende inspanning dus, dan zijn er weinigen die tot dat in staat zijn."

"Dat kan je gaan analyseren, maar dat zijn waardes van een halve minuut tot een minuut die bijzonder stevig zijn. Zonder daar cijfers op te plakken, die zijn heel stevig." Van der Poel kunnen volgen tijdens die inspanningen, is misschien wel het moeilijkste. En dan spreken enkel de benen.