🎥 Met de goedkeurende glimlach van Wout van Aert: Visma-Lease a Bike onthult adembenemende beelden

Je hoeft slechts één keer de glimlach van Wout van Aert te zien en je weet dat hij het naar zijn zin heeft. Visma-Lease a Bike laat enkele beelden zien van op stage.

Ze zijn met zijn drieën op stage in Tenerife: Wout van Aert, Tiesj Benoot en Wilco Kelderman. Terwijl andere ploegmaats meededen aan Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, stomen zij zich op een Spaanse berg klaar voor het vervolg van het wielerseizoen. Meer bepaald op de Teide. Voor Van Aert en Benoot is dat vervolg gericht op de klassiekers, voor Kelderman op het rondewerk.

Met een post op sociale media onthult Visma-Lease a Bike wat voor een adembenemende beelden daar gemaakt kunnen worden. In een korte video ziet u hoe Wout van Aert zijn fiets van stal haalt vlak voor een training en u alvast trakteert op een mooie glimlach. In alle rust en in ideale omstandigheden werken aan de conditie: het bevalt hem wel.

Lange trainingen geen probleem voor Van Aert

De zon laat de fiets van Tiesj Benoot ook mooi blinken. Afhankelijk van het camerastandpunt scheren de renners voorbij aan een behoorlijke snelheid. Dat het er hard aan toegaat op stage, is eerder ook reeds gebleken. Wout van Aert haalde het nieuws met een stevige trainingstocht van meer dan zeven uur en een heel pak hoogtemeters.

Volcano views 🔝😍 pic.twitter.com/FjlSWWcaPy — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 18, 2025

Met de Teide op de achtergrond zijn de landschappen ook meer dan de moeite. "Volcano views", noemen ze het bij Visma-Lease a Bike meer dan terecht. De Teide is naast een hoge berg immers ook de grootste vulkaan op het eiland Tenerife, wat een van de Canarische Eilanden is. Een regio die Van Aert zeker in deze periode nauw aan het hart ligt.

Van Aert en Benoot binnenkort terug naar België

Laten we hopen dat we hem binnenkort dan ook in opperbeste stemming en vooral in uitstekende vorm weer in België mogen verwelkomen, samen met Benoot.