Nervositeit bij Mathieu? Ploegleider concurrent zweert dat het zo is en doet zéér opmerkelijke uitspraak over Van der Poel

We kunnen ons moeilijk inbeelden dat Mathieu van der Poel tekenen van nervositeit vertoont. Toch maakt een ploegleider van een concurrent daar gewag van.

Mathieu van der Poel geeft net heel vaak een erg ontspannen indruk. Zeker in een wedstrijd als Tirreno-Adriatico, een koers die meer betekent dan louter voorbereiding maar toch ook geen hoofddoel is, is het moeilijk om in te beelden dat Van der Poel zenuwachtig zou zijn. Nochtans is dat wel degelijk de claim van Zak Dempster.

"We konden duidelijk zien dat Van der Poel nerveus is, dat is zeker", zweert de Brit bij In De Leiderstrui. "De 37-jarige Zak Dempster was zelf profwielrenner tot eind 2019 en is nu aan de slag als ploegleider bij INEOS Grenadiers. Volgens hem was Van der Poel de voorbije week vooral bezig met indrukken op te doen van de tegenstanders.

Van der Poel leek veel met rivalen bezig

"Het leek soms wel alsof hij meer met z'n vijanden bezig was, dan met zijn eigen wedstrijd", zo verwoordt Dempster het. "Maar dat is de rivaliteit die deze sport nodig heeft." Ze zullen er bij INEOS dus niet van wakker liggen. Bovendien is er ook een gezonde dosis realiteit aanwezig. INEOS heeft met Ganna een kandidaat-winnaar voor Milaan-Sanremo, maar het wordt niet simpel om het daar waar te maken.

Vanwege zijn ervaring heeft Mathieu van der Poel sowieso een streepje voor, denken ze bij INEOS. "Mathieu weet al hoe je Milaan-Sanremo moet winnen, wij hopen dat zaterdag ook te bewijzen." Het is een verwijzing naar de overwinning van Van der Poel in La Primavera in 2023. Ganna zette dat jaar ook zijn beste resultaat neer in deze wedstrijd: een tweede plaats.

Goede kennis bij Van der Poel

Als we de ploegleider van Ganna mogen geloven, heeft Van der Poel alvast een goed beeld van wie tot wat in staat zal zijn.