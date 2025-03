Veelzeggende geschiedenis: op basis van stats vier grote kanshebbers voor Sanremo en natuurlijk is Van der Poel daarbij

De geschiedenis van een koers zegt niet alles maar wel veel. Iedereen zal Mathieu van der Poel noemen als één van de kanshebbers om Milaan-San Remo te winnen. Ook als je je baseert op statistieken uit het verleden, is hij erbij.

Er zijn misschien wel anderen van wie het toch een beetje verrassend is dat ze zo hoog op het favorietenlijstje staan. Toch als we de uitslagen van de voorbije edities van Milaan-San Remo erbij nemen. Omdat het zo'n specifieke koers is, is dat wel een handig middel. Vier renners reden de voorbije drie jaar top 10. We bekijken waarom zij het zo goed doen in Sanremo en wat hun huidige vorm is. Zo ken je hun kansen voor dit jaar.

Mathieu van der Poel

De enige van dit kwartet die kan zeggen dat hij zelfs in de laatste vier edities goed was voor een ereplaats. Vorig jaar werd hij nog tiende nadat hij de spurt had aangetrokken voor Philipsen. VDP is er dus altijd vooraan bij, ongeacht het scenario. Niemand tekende in moderne tijden voor een meer explosieve demarrage op de Poggio dan hij. Reed een actieve Tirreno maar kreeg Ganna er niet af bergop. Zegt zelf in orde te zijn.

Tadej Pogacar

Is aan een merkwaardig lijstje bezig in Sanremo. Werd vijfde in 2022, vierde in 2023 en derde in 2024. Je kunt het je niet voorstellen dat hij dit jaar tweede zou eindigen, maar het zou perfect kunnen. Bewees in de Strade minstens even imponerend te zijn dan vorig jaar, maar niemand kent echt de naweeën van zijn valpartij in die Italiaanse eendagskoers. Durft hij het in Milaan-San Remo anders aanpakken dan in vorige edities?

Matej Mohoric

Het is gemakkelijk om over Mohoric heen te kijken maar dat verdient hij niet. Hij is niet bij de snelsten aan de meet en is ook geen klimmer die op de Poggio even het verschil gaat maken. Boekt dus hele frappante uitslagen in Sanremo. Hij is wel een meester-daler en die specialiteit komt natuurlijk van pas. Werd de voorbije drie jaar eerste, achtste en zesde. Leverde dit jaar nog geen prestatie van betekenis. Verandert dat zaterdag?

Mads Pedersen

Hij is het waard om er geld op in te zetten dat hij bij de eerste zes eindigt. De Deen was de laatste drie jaar telkens goed voor een topzesnotering en lijkt beter te klimmen dan ooit tevoren. Als hij zijn vorm uit Parijs-Nice aanhoudt, zou hij wel eens kunnen volgen op de Poggio. Dat zou hem zijn beste winstkans ooit geven, maar vaak sprint er hier en daar toch nog iemand sneller. Bovendien komt de winnaar meestal uit de Tirreno.